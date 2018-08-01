Москва не скрывает своего недовольства событиями в Армении

01.08.2018 12:04 События, которые происходят в Армении, не совпадают с заявлениями нового правительстве об отказе от политического преследования предшественников. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.



“Происходящее там не может нас не беспокоить, в том числе и с точки зрения задач нормальной работы тех организаций на пространстве СНГ, в которых участвует Армения“, — говорит он.



Лавров сообщает, что за последние несколько дней Россия несколько раз доводила Армении свою обеспокоенность.



При этом глава российского МИД надеется, что ситуация «все-таки пойдет по конструктивному пути». Во время политического кризиса в мае 2018 года в Армении Москва «с большим удовлетворением отмечала, что в итоге решение этого кризиса было найдено на основе компромисса с участием всех ведущих партий». После этого российская сторона надеялась, что новое руководство и далее будет «укреплять национальное согласие».



“Но события последних дней явно нарушают такой позитивный настрой, идут вразрез с недавними заявлениями нового руководства Армении о том, что у него нет намерения организовывать преследование своих предшественников по политическим мотивам“, — считает Лавров.



Напомним, что бывшего президента Армении Роберта Кочаряна обвинили в свержении конституционного строя и заключили под стражу. Ранее завели уголовные дела на родственников другого бывшего президента и премьер-министра Сержа Саргсяна. Этим событиям предшествовала бескровная бархатная революция, в результате которой в начале мая 2018 премьером-министром страны был избран ранее оппозиционный политик Никол Пашинян.















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