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МИД Грузии сделало заявление в связи с запланированным визитом в страну Канцлера Германии


01.08.2018   12:20
МИД о визите Ангелы Меркель:

Обмен визитами высокого уровня является одним из приоритетов с точки зрения двухстороннего сотрудничества с Германией - так внешнеполитическое ведомство отзывается на предстоящий визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Грузию.

В ведомстве отметили, что на данном этапе не могут назвать конкретную дату, когда Ангела Меркель посетит Грузию.

"Обмен визитами высокого уровня является одним из наших приоритетов с точки зрения двухстороннего сотрудничества с Германией, разумеется, в данном направлении всегда шла, и сейчас идет работа. Конкретные даты на данном этапе назвать не можем" - говорят во внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, сегодня премьер-министр Мамука Бахтадзе встретился в администрации правительства с послом Германии в Грузии Хайке Файч.

В администрации правительства "Интерпрессньюс" сообщили, что стороны говорили о визите канцлера Федеративной Республики Германии в Грузию, двухсторонних отношениях, и основных вопросах повестки дня европейской и евроатлантической интеграции страны.

Премьер отметил, что правительство считает важнейшим событием в развитии двухсторонних отношений официальный визит канцлера Меркель в Грузию, который планируется в скором будущем.






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