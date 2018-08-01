Саакашвили: Правительство Грузии готовится к фальсификации выборов

01.08.2018 12:49 Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили считает, что правительство Грузии намерено сфальсифицировать итоги президентских выборов и вывести победителем выгодного ему кандидата. Об этом Саакашвили заявил в интервью телекомпании «Рустави-2», подчеркнув, что подготовка к масштабной фальсификации уже начата.



Экс-президент объяснил и схему такой фальсификации.



«У них есть система координаторов, каждый из которых приводит по 10 человек. Координаторам платят деньги за то, чтобы они привели по 10 человек. Те каждому по отдельности раздают деньги. К тому же составляют списки, кто когда и что сделал», — пояснил Саакашвили.



Не обошел он стороной и тему возможного вмешательства России в предстоящие в Грузии президентские выборы. По мнению экс-президента, именно из-за вмешательства России его партия в 2012 году проиграла парламентские выборы.



«Все это непосредственно было связано с Россией, и российская агентура сделала все это, поставила кадры с вениками, потом наняла дополнительно американскую организацию, которая позднее помогала Януковичу по поручению России и на российские деньги в Украине. Эта организация и создала сеть лженаблюдателей по всей стране. Им заранее сообщили о событиях в тюрьме, и происходило это все за пять, шесть, семь, восемь месяцев до публикации тех видеокадров», — сообщил Саакашвили.



Он подчеркнул, что объединенная оппозиция (а инициатором такого объединения выступила его партия «Национальное движение») не позволит нынешней власти сфальсифицировать выборы и тактику борьбы для предотвращения такой фальсификации уже разработала. Экс-президент выразил уверенность, что на предстоящих президентских выборах победит кандидат от объединенной оппозиции Григол Вашадзе.















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