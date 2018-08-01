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Председатель парламента Грузии выступил на открытии учений «Достойный партнер 2018»
01.08.2018 16:19
«Несмотря на оккупацию, за последние десять лет Грузия стала еще более демократичным, сильным и стабильным государством, что является заслугой наших вооруженных сил», - заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе на открытии учений «Достойный партнер 2018».
Председатель парламента подчеркнул важность этих учений и отметил, что учения «Достойный партнер» еще раз свидетельствуют о тесном и растущем сотрудничестве между Грузией и Соединенными Штатами, а также с другими странами-партнерами.
«Наше партнерство нацелено на обеспечение регионального и глобального мира и безопасности. Важно, что в учениях принимают участие как члены НАТО, так и государства, не являющиеся членами, наши соседи и дружественные страны. Наше общее партнерство наглядно демонстрирует мирную и дружественную внешнюю политику нашей страны. Укрепление безопасности в Черноморском регионе является важнейшим военно-политическим приоритетом Грузии.
Примечательно, что нынешний, четвертый «Достойный партнер» совпадает с десятой годовщиной российской агрессии. Власти и народ Грузии, а также международное сообщество настойчиво требуют прекращения оккупации и ползучей аннексии и вывода российских войск с территории Грузии. Несмотря на оккупацию, Грузия за последние десять лет стала еще более демократическим, сильным и стабильным государством, что является заслугой наших вооруженных сил», - сказал Ираклий Кобахидзе.
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