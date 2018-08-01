|
|
В Литве компартию хотят признать преступной организацией
01.08.2018 16:35
Депутаты литовского парламента добиваются признания Литовской коммунистической партии преступной организацией. Об этом сообщает Delfi.
Члены парламентской фракции Союза отечества-Христианских демократов Литвы Лауринас Кащюнас и Аудронюс Ажубалис 1 августа представят проект закона, цель которого - признание Литовской коммунистической партии преступной организацией.
По словам Ажубалиса, в годы оккупации Литвы Советским Союзом коммунистическая партия способствовала утверждению диктатуры на территории оккупированной страны.
"Цель этого проекта - наконец должным образом оценить советское прошлое и преступления, восстановить историческую справедливость", - подчеркнул Ажубалис.
Кащюнас заметил, еще одна цель закона - гласность. Согласно законопроекту, если бывшие члены компартии захотят стать кандидатами на пост президента, депутата парламента или Европарламента или мэра, то они в обязательном порядке должны указывать этот факт своей биографии.
Аналогичные требования должны быть введены и в отношении лиц, работающих на дипломатической службе или участвующих в конкурсе на должность в госучреждении.
Депутат напомнил, что в июне 2017 года парламент принял резолюцию с призывом к правительству подготовить проект, согласно которому Литовская коммунистическая партия была бы признана преступной организацией. Но, по словам Кащюнаса, парламент пока не продемонстрировал инициативу.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна