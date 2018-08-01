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Маргвелашвили продолжает хранить молчание по поводу своего возможного участия в президентской гонке
01.08.2018 17:03
Георгий Маргвелашвили не конкретизирует, примет ли участие в президентских выборах. В то же время он пожаловался на отсутствие реальных функций у президента, из-за чего не может помочь гражданам.
Об этом президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос о своем участии в выборах президента.
Георгий Маргвелашвили пояснил, что пока он не готов говорить об этом.
«Свое личное решение я сообщу, когда определюсь в связи с этим. Очень сложно в стране, где столько трудностей, быть первым лицом страны и не быть в состоянии помочь твоим гражданам, о которых больше всего беспокоишься. Соответственно, я сообщу это решение, когда сочту нужным», - заявил президент Грузии.
Президентские выборы состоятся в Грузии 28 октября. Дату президентских выборов президент Георгий Маргвелашвили объявил на сегодняшней пресс-конференции.
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