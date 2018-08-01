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Первое заседание Межпарламентской ассамблеи «Молдова-Украина-Грузия» пройдет в сентябре


01.08.2018   17:05
Первое заседание Межпарламентской ассамблеи "Республика Молдова-Украина-Грузия" пройдет в конце сентября нынешнего года в Тбилиси. Об этом на пресс-конференции в Кишиневе заявил спикер парламента Молдовы Андриан Канду, сообщает Укринформ.

"Известно, что решение о создании трехсторонней межпарламентской ассамблеи "Молдова-Украина-Грузия" было принято во время международной конференции по безопасности, которая прошла в начале марта в Кишиневе. В начале июня в Киеве было подписано и заявление о создании ассамблеи, а в конце сентября нынешнего года в Грузии пройдет и первое заседание этого межпарламентского объединения", - заявил спикер.

Канду подчеркнул, что молдавские парламентарии совместно со своими украинскими и грузинскими коллегами продолжат продвигать интересы трех стран и всего региона в целом, в том числе на уровне Европейского Союза.

Молдавский спикер напомнил в этой связи о состоявшемся совместном (вместе со спикерами Верховной Рады Украины и парламента Грузии) визите в США.


Как сообщалось, в начале июня нынешнего года председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе и председатель парламента Молдовы Андриан Канду подписали в Киеве заявление о создании Межпарламентской ассамблеи "Украина-Грузия-Молдова".






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