Первое заседание Межпарламентской ассамблеи «Молдова-Украина-Грузия» пройдет в сентябре

01.08.2018 17:05 Первое заседание Межпарламентской ассамблеи "Республика Молдова-Украина-Грузия" пройдет в конце сентября нынешнего года в Тбилиси. Об этом на пресс-конференции в Кишиневе заявил спикер парламента Молдовы Андриан Канду, сообщает Укринформ.



"Известно, что решение о создании трехсторонней межпарламентской ассамблеи "Молдова-Украина-Грузия" было принято во время международной конференции по безопасности, которая прошла в начале марта в Кишиневе. В начале июня в Киеве было подписано и заявление о создании ассамблеи, а в конце сентября нынешнего года в Грузии пройдет и первое заседание этого межпарламентского объединения", - заявил спикер.



Канду подчеркнул, что молдавские парламентарии совместно со своими украинскими и грузинскими коллегами продолжат продвигать интересы трех стран и всего региона в целом, в том числе на уровне Европейского Союза.



Молдавский спикер напомнил в этой связи о состоявшемся совместном (вместе со спикерами Верховной Рады Украины и парламента Грузии) визите в США.





Как сообщалось, в начале июня нынешнего года председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе и председатель парламента Молдовы Андриан Канду подписали в Киеве заявление о создании Межпарламентской ассамблеи "Украина-Грузия-Молдова".















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

