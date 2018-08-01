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Президент Грузии подерживает решение Конституционного суда об употреблении марихуаны


01.08.2018   17:07
«Поддерживаю решение Конституционного суда об употреблении марихуаны», — заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили.

Президент считает, что нападки на Конституционный суд являются безответственными.

Георгий Маргвелашвили оценил исследование Национального демократического института (NDI), согласно которому, 74% отпрошенных считают, что легализация марихуаны не должна произойти.

«Давайте, скажем так, 74% думают, что употребление марихуаны не является хорошим делом и положительной привычкой. Могу присоединиться к этим 74% и наверное, примкнуть к 90%, которые считают, что курение сигарет — это катастрофа. Могу присоединиться к 100% граждан, кто считает, что употребление алкоголя — это плохо, излишне, но нужно провести границу.

Плохая и хорошая привычка одно и я разделяю позицию тех людей, кто считает употребление алкоголя, марихуаны и никотина неправильным, но это один вопрос, второй же, должны ли из-за этого люди сидеть в тюрьме, мы должны научиться проводить эту грань», — заявил президент.

По его словам, свободное общество очень расширяет грань свободы.






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