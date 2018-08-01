Саакашвили: Мы можем все забыть, и простить

01.08.2018 17:33 Мы можем все забыть, и простить – заявил экс-президент Грузии и бывший губернатор одесской области Михеил Саакашвили в прямом подключении из Амстердама в эфире телекомпании "Рустави 2". По словам Саакашвили, очень часто люди делятся по политическим соображениям, но "Национальное движение" гордится тем, что оно создало.



"Мы ни за что не скрываемся, я стою и говорю перед вами, нам нечего скрывать. У меня нет ничего такого, из-за чего мне должно быть стыдно, или за что-то должен скрываться, и эти люди, в том числе Григол Вашадзе, являются создателями современного государства. Мы будем не только до конца своей жизни этим гордиться, я буду гордиться не 8 или 9 годами, а многие поколения после нас, не только наше, но и поколение грузин будет гордиться тем, что мы создали. Я абсолютно уверен в этом. Сейчас не то время, чтобы мы хвастались нашим успехом, наоборот, сейчас у нас на глазах разрушается наша страна, и мы не простим себе, если не примем участие в этой борьбе, не пожертвуем этой битве то, что можем.



Помните, тогда мы присоединили к себе Левана Бердзенишвили, Звиада Дзидзигури, Кобу Давиташвили, Резо Шавишвили, были такие люди. С самого же начала было понятно, что одни останутся, другие нет. Мы должны быть максимально открыты, поскольку большая задача требует большого объединения. Когда внутри большая разница, можно спорить, и люди могут разделиться на две части, но в данном случае думаю, что создано долгосрочное объединение. Это объединение победит, мы показали, что мы не только не замкнуты, но и можем абсолютно все забыть, можем простить друг друга, можем дать руку, потому что здесь не личные дела, на этом стоит Грузия, и будущее наших детей"- заявил Михеил Саакашвили.

















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