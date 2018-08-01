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Маргвелашвили видимо не хватит мужества и человечности вернуть мне гражданство Грузии - Саакашвили


01.08.2018   17:55
По заявлению бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, действующий президент Георгий Маргвелашвили останется в истории как президент, который вошел во дворец президента, и который лишил его гражданства. Об этом он заявил в передаче "Арчевани" на канале "Рустави 2".

"Что касается Маргвелашвили, он войдет в историю двумя событиями. Одно, что он вошел во Дворец президента и тем самым спас президентский институт, и дворец от продажи, и второе, что отобрал у меня гражданство.

Он может войти в историю еще и тем, что может помиловать политзаключенных, и вернуть мне гражданство, но я не думаю, чтобы ему хватит смелости на это. Грузия потеряла последние пять лет в период президентства Маргвелашвили. Давайте скажем, что останется истории от него, кроме того, что он сам себя назвал пластилином?

Видимо так и уйдет, что ему не хватит ни мужества, не человечности, вернуть мне гражданство Грузии"- заявил Михеил Саакашвили.







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