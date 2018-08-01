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Премьер представил погибшего в ходе спецоперации Иванэ Голашвили к Ордену Вахтанга Горгасали первой степени
01.08.2018 18:26
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе представил президенту сотрудника спецназа Службы государственной безопасности Иванэ Голашвили, который погиб в ходе спецоперации на улице Бери Габриел Салоси в Тбилиси (спецоперация против группировки Чатаева - ред.), к Ордену Вахтанга Горгасали первой степени.
Глава правительства встретился с семьей погибшего спецназовца в администрации правительства, вместе с главой Службы государственной безопасности.
«Героизм Вано Голашвили действительно является примером. Именно на самоотверженности и героизме таких людей стоит Грузия. Я уверен, что его дети – Мариам и Георгий будут также гордиться отцом, как гордится вся Грузия», — отметил премьер.
Глава Службы государственной безопасности наградил Иванэ Голашвили наградой за особое мужество, проявленной в ходе исполнения служебных обязанностей посмертно. Вахтанг Гомелаури передал «Медаль за храбрость» супруге погибшего спецназовца.
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