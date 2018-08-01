Президент назвал курьезом поддержку «Грузинской мечтой» беспартийного кандидата

01.08.2018 18:56 Можно считать предвыборным курьезом, что "Грузинская мечта" назовет беспартийного кандидата – заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили.



"Кандидата "Грузинской мечты", как я понимаю, не существует. Все это время я говорил, что "Грузинская мечта" не сможет выдвинуть кандидата, поскольку этот кандидат все, что я сказал, и плюс темы, которые были в течение пяти лет, если используешь вето - ты враг, если войдешь во дворец - ты предатель, все эти темы должен взять на себя, и подписаться, что будет покорным, и все исполнять.



Исходя из этого, то, что мы сегодня слышим, и что разговор будет о беспартийном кандидате, которого, оказывается, поддержит правящая партия, хочу, чтобы вы внимательно отнеслись к этому феномену, какая будет разница между этим кандидатом и мной, когда я был кандидатом в президенты.



Точно так же я не был членом ни одной партии, и меня поддерживала правящая партия. Соответственно, этот кандидат и "Грузинская мечта" должны ответить на важный вопрос: на протяжении пяти лет правящая партия попрекала меня, что поддерживала меня в выборах, и, исходя из этого, говорила, что я должен был подписаться под все, что решил бы политсовет правящей партии, так о каком независимом кандидате мы говорим.



Еще раз, точно так же, в 2013 году я не был членом партии, и меня просто поддерживала правящая партия, и это еще один курьез, как только начались выборы, возникли курьезные ситуации, можно подумать, это новый формат с беспартийным кандидатом.



А я кем был, не беспартийным кандидатом, которого пять лет попрекали тем, что, видите ли, должен идти по повестке дня "Грузинской мечты"? Можно считать предвыборным курьезом, что "Грузинская мечта" называет беспартийного кандидата. Либо есть кандидат партии, либо его нет. Точно так же и я был беспартийным"- заявил Георгий Маргвелашвили.

















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