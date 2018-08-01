Саакашвили: 28 октября грузинский народ стряхнет пиявок

01.08.2018 19:17 28 октября грузинский народ стряхнет со своего тела пиявок, выскользнет из лап чудовища и выйдет из болота, - об этом бывший президент Грузии Михеил Саакашвили написал на своей странице в «Фейсбуке».



По его заявлению, 28 октября 1990 года, на совершенно неравных выборах, Национальное движение победило коммунистическую партию, и именно эта победа открыла путь к независимости Грузии.



«28 октября 2018 года грузинский народ стряхнет со своего тела пиявок, выскользнет из лап чудовища и выйдет из болота. Встанет на путь успеха…



В честь дня Гиоргоба же, в президентский дворец из своего дома перейдут пятый президент Грузии Григол Вашадзе и первая леди Нино Ананиашвили…



Люблю исторические совпадения и параллели!», - пишет Михеил Саакашвили.















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