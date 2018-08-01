Саломе Зурабишвили отказалась от гражданства Франции

01.08.2018 19:50 Депутат парламента Грузии Саломе Зурабишвили, обладающая гражданством Грузии и Франции, подала заявление на отказ от французского гражданства в посольство Франции.



Эту информацию журналистам подтвердила председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Эка Беселия. При этом она не стала уточнять, когда именно Зурабишвили отправила документы в посольство.



66-летняя Саломе Зурабишвили является единственным депутатом, которая попала в парламент Грузии в качестве независимого кандидата. Ее решение отказаться от французского гражданства эксперты напрямую связывают с одной из главных интриг предстоящих осенью выборов президента Грузии. Наличие гражданства Франции может помешать ей баллотироваться на этот пост.



Согласно конституции, гражданин Грузии, который одновременно является гражданином другой страны, не может занимать должность президента.



Кроме того, не исключено, что правящая партия «Грузинская мечта» откажется от выдвижения партийного кандидата на пост президента и поддержит на предстоящих выборах, дата которых все еще не объявлена, независимого кандидата. Вполне вероятно, что им станет именно Саломе Зурабишвили.



Председатель правящей партии Бидзина Иванишвили на прошлой неделе заявил, что хотя обсуждение этого вопроса еще не завершилось, его позиция состоит в том, чтобы «Грузинская мечта» поддержала не члена партии, а «достойного независимого кандидата». По его словам, это станет «шагом к углублению в стране демократических институтов» и будет хорошо воспринято в Европе. Иванишвили даже отметил, что в случае отсутствия такого кандидата он склоняется к тому, чтобы «отдать» пост президента кандидатам от оппозиции.

В политических кулуарах не раз называли Саломе Зурабишвили в качестве кандидата, которого может поддержать правящая партия.



Следует отметить, что это происходит не в первый раз — Саломе Зурабишвили баллотировалась в 2016 году на выборах в парламент в качестве независимого кандидата, однако пользовалась официальной поддержкой «Грузинской мечты». Тогда на избирательном участке в районе Мтацминда в Тбилиси, где избиралась Зурабишвили, «Грузинская мечта» не выставила своего кандидата.



Выборы 2018 года станут последними, когда главу государства будут выбирать путем прямого всеобщего голосования. При этом президент избирается сроком не на пять, а на шесть лет. По истечению этого срока Грузия окончательно станет парламентской республикой, а выбирать президента будут специальные выборщики.



Саломе Зурабишвили родилась в 1952 году в Париже в семье грузинских эмигрантов. Ее дед входил в первое правительство независимой Грузии в 1918-1920 годы и бежал во Францию после прихода советской власти.



Зурабишвили окончила Парижский институт политических наук и Колумбийский университет в США. Сделала карьеру в МИД Франции, где работала первым секретарем посольства Франции в США, заместителем постпреда Франции в ЕС и руководителем Генерального секретариата национальной обороны Франции по международным вопросам и стратегии.



В 2003 году приехала в Грузию в качестве посла Франции, а в марте 2004 года заняла пост министра иностранных дел Грузии. Проработав почти полтора года в правительстве Михеила Саакашвили. Покинула должность и в ноябре 2005 года и создала оппозиционную партию «Путь Грузии». Принимала активное участие в акциях протеста 2007 и 2009 года.



В ноябре 2010 года Зурабишвили объявила об уходе из грузинской политики и возглавила комиссию Совета безопасности ООН по вопросу санкций против Ирана. В 2012 году Зурабишвили поддержала коалицию «Грузинская мечта», созданную миллиардером Бидзиной Иванишвили, однако не стала членом его партии. С 2016 года Зурабишвили является депутатом грузинского парламента.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

