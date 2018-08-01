Саакашвили: Мы отобрали у Путина территорию, и он до сих пор не может простить мне это

01.08.2018 20:03 Мы отобрали у Путина территорию, и он до сих пор не может простить это –заявил в передаче "Арчевани" экс-президент Грузии и бывший губернатор одесской области Михеил Саакашвили. По его словам, в тот период Аджарию фактически контролировала Россия, и громадный вклад в ее освобождении внес Мурман Думбадзе, который в ту пору был доцентом университета Батуми.



"Когда вы говорите о широкой команде, мы увидели не непосредственно членов команды, среди членов команды, например, могу выделить Мурмана Думбадзе, который очень критично был настроен к вашей команде, был членом "Грузинской мечты", и мы помним, в какой форме он выступал перед выборами в 2012 году. Этот человек вошел в парламент как член "Грузинской мечты". Сегодня он находится вместе с этими десятью оппозиционными партиями. Если перечислить не политиков, скажем, ту же Тако Чарквиани, которая была против "Национального движения", и большой сторонницей "Грузинской мечты". Паата Бурчуладзе был вашим соперником, и сейчас фактически, представители "Грузинской мечты" в смертельном противостоянии с ним. Что означает то, что эти люди сейчас стоят рядом с Георгием Вашадзе?



Хочу вспомнить более ранние события о Мурмане Думбадзе. Много говорят о постсоветском пространстве и территориях, Россия во многих местах захватила территории, есть единственный случай после 1991 года, после нашей независимости и распада Советского Союза, когда кто-то отобрал уже захваченные территории. Это история Аджарии, которая практически была под полным контролем России, там Россия управляла руками Лужкова и российской мафии. Был включен весь организованный преступный мир, а Аслан Абашидзе был местным феодалом, обычным вассалом Москвы.



Должен напомнить, что он вообще не приезжал в Тбилиси, ездил только в Москву. Из Батуми были рейсы только в Москву. Инструкция приходила только из Москвы, в Аджарии стояла российская армия, и местными формированиями, так же как и в Абхазии, Цхинвали, Донбассе, руководил российский генерал.



Мы отняли у Путина территорию, он до сих пор не может простить это мне. В этом деле одну из решающих ролей сыграл Мурман Думбадзе. Тогда Мурман Думбадзе был доцентом Батумского университета. Он действительно развернул большое движение, что дало нам возможность избежать кровопролития. Нам бы это так хорошо не удалось, поэтому, что бы потом ни сделал Мурман, его вклад в историю Грузии ничего не сотрет. Мне тоже много чего потом не нравится, разумеется, я видел, что он активно примкнул к Иванишвили, но точно знаю, что Иванишвили предлагал ему много денег, а он не взял их. Это был один из важных людей, отказавшихся взять деньги Иванишвили"- заявил Саакашвили.

















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