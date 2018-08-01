Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Желающим зарегистрироваться в качестве кандидата в президенты придется собрать более 25 923 подписей


01.08.2018   20:14
Партии и инициативные группы должны подтвердить выдвижение кандидата не менее 25 923 подписями. Соответствующее постановления приняла Центральная избирательная комиссия.

«Согласно избирательному законодательству, должно быть 0,75% от общего количества избирателей, не менее 25 тысяч подписей, однако, по количеству избирателей, 0,75% составляют 25 923 избирателя.

Соответственно, проект постановление предусматривает, что выдвижение кандидата в президенты Грузии должно быть подтверждено подписью не менее 25 923 избирателей, сторонников», — заявила председатель ЦИК Тамар Жвания.

Напомним, что проблемы с регистрацией от партии возникли у лидера партии "Гирчи" Зураба Джапаридзе. Согласно законодательству, выдвинут кандидатом в президенты может лишь та партия, которая принимала участие в предыдущих выборах, а таковой "Гирчи" не является.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Из Уфы в Грузию открывается ещё один авиарейс 
Грузия улучшила позиции в рейтинге электронного управления
Одна из основных проблем грузинских фермеров – отсутствие образования
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Территориальная целостность страны будет восстановлена мирным путем - Маргвелашвили
Пенсионер хотел отдохнуть в Абхазии, но в итоге лишился 42 тысяч рублей
Распространителям наркотиков в Абхазии грозит пожизненное заключение или смертная казнь
New Internationalist посвятил статью «Динамо» Сухуми
В Абхазии фиксируют по 30 отравлений в сутки
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
ЦИК Грузии утвердил график избирательных мероприятий
Коллегия судей Чечни отказалась перенести дело Титиева в другой регион
Даниелян: С Россией не должно быть системы взаимоотношений «суверен-вассал
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна