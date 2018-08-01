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Желающим зарегистрироваться в качестве кандидата в президенты придется собрать более 25 923 подписей
01.08.2018 20:14
Партии и инициативные группы должны подтвердить выдвижение кандидата не менее 25 923 подписями. Соответствующее постановления приняла Центральная избирательная комиссия.
«Согласно избирательному законодательству, должно быть 0,75% от общего количества избирателей, не менее 25 тысяч подписей, однако, по количеству избирателей, 0,75% составляют 25 923 избирателя.
Соответственно, проект постановление предусматривает, что выдвижение кандидата в президенты Грузии должно быть подтверждено подписью не менее 25 923 избирателей, сторонников», — заявила председатель ЦИК Тамар Жвания.
Напомним, что проблемы с регистрацией от партии возникли у лидера партии "Гирчи" Зураба Джапаридзе. Согласно законодательству, выдвинут кандидатом в президенты может лишь та партия, которая принимала участие в предыдущих выборах, а таковой "Гирчи" не является.
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