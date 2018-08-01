Саакашвили: Нет ничего, за что мне должно быть стыдно

01.08.2018 20:53 Насколько будет содействовать поддержка таких общественных фигур привлечению избирателя, привыкшего искать перед выборами заговоры в "Национальном движении", и который, к примеру, думает так, что Григол Вашадзе в действительности является кандидатом не объединенной оппозиции, а "Национального движения", который под общим оппозиционным зонтом старается выйти к финишу – с этим вопросом ведущий передачи "Арчевани" Георгий Габуния (телеканал "Рустави 2" - ред.) обратился к бывшему президенту Грузии Михеилу Саакашвили.



"Мы ни за что не прячемся, я стою и говорю перед вами, нам нечего скрывать. Нет ничего такого, за что мне должно быть стыдно, или должен среди этих людей за что-то прятаться. Эти люди, в том числе Григол Вашадзе, являются создателями современного государства, и не только мы будем до конца своей жизни гордиться этим. Многие поколения после нас, не только наших потомков, но и грузинского народа будут гордиться тем, что мы создали. Я абсолютно уверен в этом.



Сейчас не то время, чтобы мы хвастались нашим успехом, наоборот, сейчас у нас на глазах разрушается наша страна, и мы не простим себе, если не примем участие в этой борьбе, не пожертвуем этой битве то, что можем"- заявил Михеил Саакашвили.















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