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В связи с годовщиной августовской войны в Грузию прибудут четыре европейских министра
01.08.2018 21:08
Министры иностранных дел Латвии, Литвы и Польши, а также вице-премьер Украины 6-7 августа, на 10-ую годовщину россйско-грузинской войны 2008 года, посетят Грузию, — заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани 1 августа.
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович и вице-премьер Украины Павел Розенко примут во встрече в формате «круглого стола», организованной МИДом Грузии на тему «Ради мира и безопасности – спустя 10 лет после российско-грузинской войны 2008 года».
По информации МИД Грузии, в рамках «круглого стола» будут обсуждаться вызовы миру и безопасности в Европе.
«На мероприятии будет обсуждаться российско-грузинский конфликт,тяжелая обстановка в оккупированных регионах Грузии с точки зрения безопасности и права человека, политика правительства Грузии по мирному урегулированию конфликта и усилия международного содружества в этом направлении», — говорится в сообщении МИД Грузии.
В ходе визита иностранные гости посетят линию оккупации, почтут память погибших в борьбе за территориальную целостность страны и проведут встречи с президентом Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Мамукой Бахтадзе и председателем Парламента Ираклием Кобахидзе.
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