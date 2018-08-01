Саакашвили: Я очень счастлив, что Тако Чарквиани вступила в это большое объединение

01.08.2018 21:21 "Я очень счастлив, что Тако Чарквиани, и все другие нашли возможность, чтобы она вступила, и мы, в том числе люди моей партии вступили в большое объединение. Это очень искренний человек, и этого у нее действительно не отнять. Очень образованная, да у нее были другие взгляды", - заявил экс-президент Грузии Михеил Саакашвили отвечая на вопрос ведущего передачи "Арчевани" на канале "Рустави 2" Георгия Габуния о том, что в объединение, выдвинувшее кандидатом в президенты члена ЕНД Григола Вашадзе вошли и такие политики и общественные деятели, которые последние годы активно выступали против "Единого национального движения",.





Экс-президент также отметил, что Тако Чарквиани является представителем очень талантливой семьи.



"В то же время не отобрать того, что она очень талантлива, и является представителем талантливой семьи. Если отложить в сторону то, что все мы десятки лет цитировали стихи Джансуга Чарквиани, нравилась нам его политическая деятельность или нет, это был большой поэт.



Ее брат всегда был моим любимым композитором, он пел о свободе. Его песня является одной из главных песен моей жизни, и я считаю, что Мамука действительно классный человек.



Представитель такой семьи, такая достойная личность всем своим сознанием защищает свою страну"- заявил Саакашвили.

















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