Давид Усупашвили примет участие в президентских выборах

01.08.2018 21:34 Бывший председатель Парламента, ныне лидер «Движения за строительство» Давид Усупашвили примет участие в президентских выборах. Об этом он заявил 31 июля в эфире телекомпании «ПирWели» спустя несколько дней после переговоров с президентом Георгием Маргвелашвили.



«На президентские выборы 2018 года я иду абсолютно уверенный в том, что, да, я это могу, не только победить , но и быть хорошим президентом»», — пояснил Усупашвили. «У меня нет иллюзий, что это будет простым делом. Я вижу серьезных конкурентов… если (голосование) будет честным и прозрачным, с большим удовольствием буду бороться со всеми», — добавил он.



Усупашвили рассказал также о несостоявшемся сотрудничестве с президентом и объяснил, что Маргвелашвили не интересовался «партийно-политической долгосрочной деятельности». По его словам, несмотря на то, что он не смог договориться президентом по выборам, «я и наша команда пользуемся его поддержкой». Усупашвили также ждет поддержки от «Свободных демократов» и других партий.



Георгий Маргвелашвили также рассказал о переговорах с Усупашвили на своем брифинге 1 августа и пояснил, что Усупашвили планирует создать партию и на данном этапе строительство политической партии, так сказать, двигаться вместе по этой тактике, я сказал, что я пока не готов к этому».





Первые консультации между Георгием Маргвелашвили и Давидом Усупашвили по политическим планам на будущее и президентским выборам состоялись 19 июля. Встрече предшествовало открытое письмо Давида Усупашвили, адресованное президенту, в котором он предложил сотрудничество Георгию Маргвелашвили с учетом сложившейся «сложной обстановки» в стране.



Президентские выборы состоятся в октябре текущего года. К этому времени уже известно, что вместе с Давидом Усупашвили, в борьбе за президентское кресло будут участвовать кандидат от движения «Сила в единстве» Григол Вашадзе, представитель Европейской Грузии Давид Бакрадзе, лидер нового политического центра «Гирчи» Зураба Джапаридзе (если представит в ЦИК необходимое количество подписей) и лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили. С большой вероятностью, к избирательному марафону также присоединится лидер «Демократического движения — Единой Грузии» Нино Бурджанадзе.



В правящей команде пока не принимали решения по кандидату в президенты. Однако, по сообщениям СМИ, у Грузинской мечты не будет своего кандидата в президенты на выборах и она поддержит кандидатуру независимого депутата Саломе Зурабишвили. Решения об участии в президентских выборах также не принимал пока еще и действующий президент.















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