МИД Армении Москве – Борьба с коррупцией является внутренним делом Армении

01.08.2018 21:42 Министерство иностранных дел Армении отвечает руководителю внешнеполитического ведомства России Сергею Лаврову. По словам пресс-секретаря МИД Армении Тиграна Балаяна, в Ереване внимательно следят за международной реакцией, которая есть в разных странах в связи с событиями в Армении.



«Мы следим за международной реакцией относительно процессов, которые протекают в Армении и ставят целью формирование Армении в правовое государство и развитие независимого правосудия. Также, борьбу с коррупцией, что является внутриполитическим приоритетом правительства Армении. Этот процесс не связан с внешней политикой Армении и недопустимы интерпретации по этому вопросу. Мы подтверждаем, что приоритет внутренней политики Армении, который определен парламентом, направлен на углубление армяно-российских отношений», — заявил Балаян.



Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что текущие в Армении процессы противоречат обещаниям новых властей Армении, что в стране больше не будет политического преследования.



Напомним, что по решению армянского суда, 4 дня назад был задержан бывший президент Армении Роберт Кочарян. Ему предъявили обвинения в связи с делом о беспорядках в Ереване в 2008 году. Тогда погибли 10 человек.















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