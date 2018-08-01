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Саакашвили убежден, что Григол Вашадзе будет будущим президентом Грузии


01.08.2018   21:58
Экс-президент Грузии, и бывший губернатор одесской области Михеил Саакашвили убежден, что Григол Вашадзе станет будущим президентом Грузии. В передаче "Арчевани" Саакашвили заявил, что основание говорить это ему дает объединение оппозиции.

"Я убежден, что Григол Вашадзе - будущее Грузии, следующий президент Грузии. Что дает мне основание говорить так. Во-первых, вы правильно сказали, что впервые произошло объединение разных людей, это не только формальное объединение, это люди, которые раньше не здоровались друг с другом, не подавали друг другу руки, возможно, были соперниками, но нашли абсолютное, полное единение, и это уже сама по себе победа. Это в то же время возвращает нас к тем событиям, которые привели нас к революции роз в 2001, 2002-2003 годы. Помните, что тогда мы объединили, например сторонников Звиада Гамсахурдия, и людей, которые воевали с ним с оружием в руках. Мы объединили аполитичных и очень политизированных, объединили людей разного поколения. Это было предпосылкой победы революции роз"- заявил Михеил Саакашвили.







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