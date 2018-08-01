Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

США ввели санкции против Турции


01.08.2018   22:30
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что минфин США ввел санкции против министра юстиции и министра внутренних дел Турции. Об этом сообщает MSNBC.

По ее словам, санкции введены в связи с задержанием и арестом американского пастора Эндрю Брансона.

Она также подчеркнула, что ограничительные меры в отношении турецких граждан были введены по распоряжению президента США Дональда Трампа.

Ранее СМИ сообщили, что правительство США составляет список турецких юридических и физических лиц, на которые могут быть наложены санкции.

29 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не изменит свою позицию по задержанию Брансона.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Из Уфы в Грузию открывается ещё один авиарейс 
Грузия улучшила позиции в рейтинге электронного управления
Одна из основных проблем грузинских фермеров – отсутствие образования
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Территориальная целостность страны будет восстановлена мирным путем - Маргвелашвили
Пенсионер хотел отдохнуть в Абхазии, но в итоге лишился 42 тысяч рублей
Распространителям наркотиков в Абхазии грозит пожизненное заключение или смертная казнь
New Internationalist посвятил статью «Динамо» Сухуми
В Абхазии фиксируют по 30 отравлений в сутки
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
ЦИК Грузии утвердил график избирательных мероприятий
Коллегия судей Чечни отказалась перенести дело Титиева в другой регион
Даниелян: С Россией не должно быть системы взаимоотношений «суверен-вассал
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна