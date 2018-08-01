США ввели санкции против Турции

01.08.2018 22:30 Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что минфин США ввел санкции против министра юстиции и министра внутренних дел Турции. Об этом сообщает MSNBC.



По ее словам, санкции введены в связи с задержанием и арестом американского пастора Эндрю Брансона.



Она также подчеркнула, что ограничительные меры в отношении турецких граждан были введены по распоряжению президента США Дональда Трампа.



Ранее СМИ сообщили, что правительство США составляет список турецких юридических и физических лиц, на которые могут быть наложены санкции.



29 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не изменит свою позицию по задержанию Брансона.















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