|
|
ЦИК Грузии утвердил график избирательных мероприятий
01.08.2018 22:51
ЦИК Грузии утвердил график избирательных мероприятий. По данным Центризбиркома, в графике детально расписаны связанные с выборами мероприятия и сроки.
«Президентские выборы состоятся 28 октября 2018 года. Сегодня в силу вступил указ президента Грузии о назначении выборов, изданный при контрассигнации премьер-министра Грузии.
Сегодня же состоялось заседание Центральной избирательной комиссии. На заседании ЦИК утвердил график избирательных мероприятий, в котором детально описаны мероприятия и сроки, связанные с выборами. Комиссия также определила различные важные процедуры, связанные с выборами.
Сегодня же ЦИК объявил отборочный конкурс на вакантные места временных членов окружных избирательных комиссий», - сообщают в Центризбиркоме.
По информации ЦИК, на сегодняшней встрече комиссия установила минимальное количество подписей, которые должны быть представлены для выдвижения кандидата на президентских выборах. Политические объединения и инициативные группы должны подтвердить выдвижение кандидата не менее 25 923 подписями избирателей.
Как сообщила на информационном брифинге после заседания ЦИК пресс-спикер комиссии Анна Микеладзе, с сегодняшнего дня начинается процесс обращения партий и инициативных групп и регистрации кандидатов.
«Что касается правил ведения предвыборной кампании (агитации), а также бюджетных средств, норм, связанных с запретом на использование должностного или служебного положения – данные нормы, согласно избирательному законодательству, будут задействованы за 60 дней до дня голосования», - заявила Анна Микеладзе.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна