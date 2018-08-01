ЦИК Грузии утвердил график избирательных мероприятий

01.08.2018 22:51 ЦИК Грузии утвердил график избирательных мероприятий. По данным Центризбиркома, в графике детально расписаны связанные с выборами мероприятия и сроки.



«Президентские выборы состоятся 28 октября 2018 года. Сегодня в силу вступил указ президента Грузии о назначении выборов, изданный при контрассигнации премьер-министра Грузии.



Сегодня же состоялось заседание Центральной избирательной комиссии. На заседании ЦИК утвердил график избирательных мероприятий, в котором детально описаны мероприятия и сроки, связанные с выборами. Комиссия также определила различные важные процедуры, связанные с выборами.

Сегодня же ЦИК объявил отборочный конкурс на вакантные места временных членов окружных избирательных комиссий», - сообщают в Центризбиркоме.



По информации ЦИК, на сегодняшней встрече комиссия установила минимальное количество подписей, которые должны быть представлены для выдвижения кандидата на президентских выборах. Политические объединения и инициативные группы должны подтвердить выдвижение кандидата не менее 25 923 подписями избирателей.



Как сообщила на информационном брифинге после заседания ЦИК пресс-спикер комиссии Анна Микеладзе, с сегодняшнего дня начинается процесс обращения партий и инициативных групп и регистрации кандидатов.



«Что касается правил ведения предвыборной кампании (агитации), а также бюджетных средств, норм, связанных с запретом на использование должностного или служебного положения – данные нормы, согласно избирательному законодательству, будут задействованы за 60 дней до дня голосования», - заявила Анна Микеладзе.















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