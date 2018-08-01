Предвыборная кампания президентских выборов начнется за 60 дней до голосования

01.08.2018 22:55 Предвыборная кампания президентских выборов начнется за 60 дней до голосования, — об этом заявила пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Анна Микеладзе.



«Что касается предвыборной кампании, а также бюджетных средств или норм в связи с запретом на использование служебного положения, они будут задействованы согласно законодательству, за 60 дней до выборов.



Сейчас, после того, как выборы официально назначены, начались те процедуры, которые связаны с избранием членов окружной избирательной комиссии, а также в связи с членами районных избирательных комиссий и конечно, процедуры регистрации, которые связаны с регистрацией кандидатов, представленных инициативными группами и партиями, сбором подписей их сторонников. Также начались процедуры регистрации для СМИ и наблюдательских организаций», — заявила Анна Микеладзе.



Выборы президента Грузии пройдут 28 октября.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

