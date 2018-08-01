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Предвыборная кампания президентских выборов начнется за 60 дней до голосования


01.08.2018   22:55
Предвыборная кампания президентских выборов начнется за 60 дней до голосования, — об этом заявила пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Анна Микеладзе.

«Что касается предвыборной кампании, а также бюджетных средств или норм в связи с запретом на использование служебного положения, они будут задействованы согласно законодательству, за 60 дней до выборов.

Сейчас, после того, как выборы официально назначены, начались те процедуры, которые связаны с избранием членов окружной избирательной комиссии, а также в связи с членами районных избирательных комиссий и конечно, процедуры регистрации, которые связаны с регистрацией кандидатов, представленных инициативными группами и партиями, сбором подписей их сторонников. Также начались процедуры регистрации для СМИ и наблюдательских организаций», — заявила Анна Микеладзе.

Выборы президента Грузии пройдут 28 октября.






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