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Кобахидзе: Решение Конституционного суда в связи с употреблением марихуаны создало правовой вакуум


02.08.2018   11:25
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявляет, что решение Конституционного суда в связи с употреблением марихуаны создало правовой вакуум.

По его словам, этот вакуум нужно заполнить, что является прерогативой парламента.

«Решением Конституционного суда упразднилась конкретная правовая норма, соответственно, создался правовой вакуум, которые необходимо заполнить и это является прерогативой парламента. У нас будут две сессионные недели в сентябре, и наверное, нужно быстро начать эту работу, чтобы уже в сентябре нам удалось заполнить вакуум. Сегодня этот вопрос абсолютно открыт. Думаю, у нас есть ресурс жесткой регламентации этого вопроса. Должна произойти жесткая регламентация этого вопроса, такова лично моя позиция», — заявил Ираклий Кобахидзе.

Конституционный суд Грузии удовлетворил иск членов «Гирчи» Зураба Джапаридзе и Вахтанга Мегрелишвили и признал все санкции за употребление марихуаны без назначения врача неконституционными.






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