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Кобахидзе: Решение в отношении Саломе Зурабишвили «Грузинской мечтой» не принято
02.08.2018 12:03
Решение в отношении Саломе Зурабишвили «Грузинской мечтой» не принято, - об этом председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявил накануне в передаче «Резюме» на радио «Палитра».
По его словам, обсуждение в связи с кандидатами продолжится в формате как политсовета, так и большинства и после этого правящая партия примет решение в отношении кандидата в президенты.
«Решение в отношении Саломе Зурабишвили «Грузинской мечтой» не принято, в связи с кандидатами в президенты идут разговоры на уровне слухов. Наше решение предстоит принять, для этого нам требуется обсуждение, это обсуждение состоится в формате как политсовета, так и большинства, на основании этого мы примем решение. Речи нет о том, что мы решили и не говорим, сначала мы должны принять решение касательно нашего участия в президентских выборах, и после этого мы поговорим о содержании решения», - заявил Ираклий Кобахидзе.
Впрочем, вчера распространилась информация о том, что Саломэ Зурабишвили начала процедуру отказа от гражданства Франции, что вряд ли произошло бы, не получив она определенные гарантии поддержки "Грузинской мечты" на будущую президентскую гонку.
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