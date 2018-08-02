Председатель Верховного суда Грузии ушла в отставку

02.08.2018 12:11 Председатель Верховного суда Грузии и Высшего совета юстиции Нино Гвенетадзе ушла с занимаемой долждности.



В качестве причины отставки было названо состояние здоровья и необходимость прохождения лечения за рубежом.



В заявлении, которое распространяет Нино Гвенетадзе, она приводит обзор мероприятий по реформированию Высшего совета юстиции, Верховного суда и системы общих судов, осуществляемые под ее руководством с 20 марта 2015 года. По ее словам, большой вклад в успехи принадлежит посольствам, международным и донорским организациям, которые активно поддерживали систему правосудия на всех важных этапах реформы. Кроме того, плодотворным было сотрудничество с неправительственными и правозащитными организациями с точки зрения углубления доверия в отношении правосудия.



Нино Гвенетадзе благодарит коллег за плодотворное сотрудничество и надеется, что грузинское правосудие будет достойно обеспечивать защиту прав человека, достойно служить верховенству закона и укоренению справедливости.



Нино Гвенетадзе родилась 27 января 1964 года. Была профессором Грузино-американского университета (GAU), ассоциированным профессором Тбилисского государственного университета, а также руководителем магистерских и докторских программ. Была членом "Республиканской партии". Избрана на должность председателя Верховного суда Грузии 20 марта 2015 года.



По итогам консультаций, которые президент провел с представителями большинства и оппозиции парламента Грузии, а также неправительственных организаций и Высшего совета юстиции, ему были представлены 28 кандидатов на пост председателя Верховного суда. Кандидатуру Гвенетадзе на пост председателя Верховного суда Грузии предложили представители девяти разных организаций, в том числе НПО "Центр по правам человека", "Молодежь за справедливость", "Молодые юристы" и "Институт исследования и развития гендерного равноправия".



Деятельность Нино Гвенетадзе на посту председателя Верховного суда неоднократно подвергалась критике со стороны оппозиции. Еще при избрании ее на этот пост оппозиция напоминала, как она будучи судьей во времена Шеварднадзе требовала принятия жестких мер в отношении оппозиционного телеканала "Рустави 2".















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