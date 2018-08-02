Анкара обещает Вашингтону ответ на санкции в отношении членов турецкого правительства

02.08.2018 12:48 Анкара примет ответные меры после введения Вашингтоном санкций в отношении главы турецкого МВД Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля. С таким заявлением выступил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу, передает iz.ru.



«Попытка США ввести санкции против двух наших министров не останется без ответа», — написал глава турецкого внешнеполитического ведомства в Twitter.



По его словам, Турция и США не смогут решать общие проблемы, если американская администрация «не осознает, что такими методами невозможно добиться исполнения незаконных требований».



В официальном заявлении МИДа подчеркивается, что Анкара решительно осуждает введение ограничений в отношении турецких министров и призывает руководство США «отказаться от ошибочного решения». Действия Вашингтона «серьезно навредят двусторонним отношениям», заверили в турецком ведомстве.

Минфин США 1 августа ввел санкции против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюльи и главы МВД Турции Сулеймана Сойлу, которые, по мнению американской стороны, сыграли ведущую роль в аресте американского пастораЭндрю Брансона.



Брансон был арестован в Турции в октябре 2016 года по обвинению в шпионаже и связях с организацией ФЕТО проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого считают причастным к попытке госпереворота.















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