Госаудит призвал партии и независимых кандидатов к своевременному декларированию предвыборных расходов

02.08.2018 13:46 С целью прозрачного проведения предвыбрной кампании президентских выборов в Грузии 2018 года, Государственная служба аудита призывает всех желающих участвовать в выборах партии и независимых кандидатов, своевременно начать декларирование расходов на предвыборные нужды в соответствии с избирательным законодательством и постановлением утвержденным Генеральным аудитором от 5 мая 2016 года.



«Призываем всех субъектов, кто хочет принять участие в президентских выборах 2018 года, до начала регистрации в ЦИК, политическим партиям и независимым кандидатам соблюсти правила установленные законодательством и зарегистрироваться в Государственной службе аудита, чтобы достичь максимальных стандартов прозрачности политических финансов и формирования справедливой избирательной среды», — говорится в заявлении.



Напомним, что президентские выборы в Грузии назначены на 28 октября 2018 года. Дату выборов огласил президент Грузии вчера.















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