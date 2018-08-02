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Госаудит призвал партии и независимых кандидатов к своевременному декларированию предвыборных расходов


02.08.2018   13:46
С целью прозрачного проведения предвыбрной кампании президентских выборов в Грузии 2018 года, Государственная служба аудита призывает всех желающих участвовать в выборах партии и независимых кандидатов, своевременно начать декларирование расходов на предвыборные нужды в соответствии с избирательным законодательством и постановлением утвержденным Генеральным аудитором от 5 мая 2016 года.

«Призываем всех субъектов, кто хочет принять участие в президентских выборах 2018 года, до начала регистрации в ЦИК, политическим партиям и независимым кандидатам соблюсти правила установленные законодательством и зарегистрироваться в Государственной службе аудита, чтобы достичь максимальных стандартов прозрачности политических финансов и формирования справедливой избирательной среды», — говорится в заявлении.

Напомним, что президентские выборы в Грузии назначены на 28 октября 2018 года. Дату выборов огласил президент Грузии вчера.






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