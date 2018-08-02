Нателашвили назвал легализацию марихуаны «спецнаркооперацией Иванишвили»

02.08.2018 14:20



Лидер "Лейбористской партии" подтверждает



По информации Шалвы Нателашвили, по приглашению двоюродного брата Бидзины Иванишвили, Учи Мамацашвили, в Грузию приехали эксперты из Колорадо. Целью визита являлось рассмотрение именно вопроса марихуаны.



Нателашвили говорит о коррупционных схемах, и заявляет, что в лице Бидзины Иванишвили Грузия, и вообще регион получили нового наркобарона.



Председатель "Лейбористской партии", кандидат в президенты, говорит, что Конституционный суд вынес данное решение по заданию Бидзины Иванишвили.



"То, что произошло, является не либерализацией наркотиков, а запланированной и осуществленной Иванишвили специальной наркооперацией, чтобы наркоторговля здесь началась официально неограниченно, и во главе этого бизнеса были Иванишвили со своим Мамацашвили, Утай, Берай. Конституционный суд вынес это решение по поручению Иванишвили, с тем, чтобы в Грузии официально началась торговля наркотиками, и во главе этой торговли, разумеется, сидел Иванишвили. Эта криптовалюта, эти биткойны, эти денежные переводы, эти офшоры, все связано с торговлей, перевозкой, сбытом наркотиков в большом размере, где одна из главных ролей принадлежит Бидзине Иванишвили вместе со среднеазиатским олигархом Машкевичем"- заявил Шалва Нателашвили.



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Информацию о том, что в легализации марихуаны в Грузии был заинтересован Бидзина Иванишвили и его двоюродный брат Уча Мамацашвили распространил генеральный директор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия со ссылкой на свои источники в правительстве.



"угадайте, какую информацию недавно дал мне достоверный правительственный источник: угадайте-ка, кто пригласил два месяца назад американских консультантов по этому вопросу? Кто? Дорогой двоюродный брат Бидзины, Уча Мамацашвили", - пишет Гварамия и этим объясняет согласие судей Конституционного суда, приближенных к Иванишвили, на легализацию потребления марихуаны.





«То, что произошло, является не либерализацией наркотиков, а спецнаркооперацией, запланированной, и осуществленной Иванишвили» – так Шалва Нателашвили отозвался на решение Конституционного суда в связи с легализацией потребления марихуаны.Лидер "Лейбористской партии" подтверждает заявление экс-президента Грузии , где Михеил Саакашвили говорит о том, что легализация потребления марихуаны связана с интересами Бидзины Иванишвили.По информации Шалвы Нателашвили, по приглашению двоюродного брата Бидзины Иванишвили, Учи Мамацашвили, в Грузию приехали эксперты из Колорадо. Целью визита являлось рассмотрение именно вопроса марихуаны.Нателашвили говорит о коррупционных схемах, и заявляет, что в лице Бидзины Иванишвили Грузия, и вообще регион получили нового наркобарона.Председатель "Лейбористской партии", кандидат в президенты, говорит, что Конституционный суд вынес данное решение по заданию Бидзины Иванишвили."То, что произошло, является не либерализацией наркотиков, а запланированной и осуществленной Иванишвили специальной наркооперацией, чтобы наркоторговля здесь началась официально неограниченно, и во главе этого бизнеса были Иванишвили со своим Мамацашвили, Утай, Берай. Конституционный суд вынес это решение по поручению Иванишвили, с тем, чтобы в Грузии официально началась торговля наркотиками, и во главе этой торговли, разумеется, сидел Иванишвили. Эта криптовалюта, эти биткойны, эти денежные переводы, эти офшоры, все связано с торговлей, перевозкой, сбытом наркотиков в большом размере, где одна из главных ролей принадлежит Бидзине Иванишвили вместе со среднеазиатским олигархом Машкевичем"- заявил Шалва Нателашвили.Информацию о том, что в легализации марихуаны в Грузии был заинтересован Бидзина Иванишвили и его двоюродный брат Уча Мамацашвили распространил генеральный директор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия со ссылкой на свои источники в правительстве."угадайте, какую информацию недавно дал мне достоверный правительственный источник: угадайте-ка, кто пригласил два месяца назад американских консультантов по этому вопросу? Кто? Дорогой двоюродный брат Бидзины, Уча Мамацашвили", - пишет Гварамия и этим объясняет согласие судей Конституционного суда, приближенных к Иванишвили, на легализацию потребления марихуаны.











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