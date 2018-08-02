Хухашвили: Исследования подтверждают, что в стране фактически нет легитимной политической фигуры

02.08.2018 14:32 Исследование NDI подтвердило, что фактически легитимной политический силы, или политической фигуры в политической элите не существует – заявил "Интерпрессньюс" эксперт Гия Хухашвили.



Он отозвался на последнее исследование "Национально-демократического института" (NDI), и отметил, что исследование подтвердило позицию грузинского избирателя, что фактически он остается вне выборов.



"Думаю, это исследование подтвердило то, что и без того было очевидно-среднестатистический избиратель находится за пределами выборов. Фактически легитимной политической силы или политической фигуры в политической элите не существует, и это явствует об очень глубоком кризисе политической элиты. В конечном итоге в такой негативной ситуации избиратель либо вообще не идет на выборы, либо является т.н. мобилизационным ресурсом, который готов одноразово "продаться". В продаже я подразумеваю получение какого-либо блага. Он думает: я ни во что не верю, никому из вас не доверяю, платите, и я проголосую за вас. Под продажей я имею в виду получение разного блага. В этой ситуации главный шанс привлечь этот мобилизационный ресурс есть у власти, поскольку ресурсы дать эти блага, фактически сосредоточены в ее руках. Единственный фактор, который может помешать власти в привлечении этого электората, это представитель сверх партийной, нестандартной политической элиты, какими считаются Элисашвили, Маргвелашвили и т.д. Только в таком случае создается власти угроза, что произойдет инициация второго тура, но если Маргвелашвили не участвует в этой теме, разумеется, возможности власти возрастают, поскольку мобилизационному ресурсу просто некуда идти"- заявил Гия Хухашвили.



По его словам, на фоне картины исследования, и той картины, которая существует на сегодня, можно сказать, что единственный фактор, который может обусловить второй тур выборов, это только фактор Элисашвили.



"Главная борьба в связи с тем, будет второй тур или нет, идет именно за этот мобилизационный электорат. Мобилизационный электорат является интересом власти, и если кто-то может создать угрозу власти, это Элисашвили. Сколько сможет Элисашвили, и будет ли это критическое количество для инициирования второго тура, определит избирательная кампания, и ошибки, которые допустят власть, или Элисашвили"- отметил эксперт.



Гия Хухашвили считает, что несмотря ни на что, кто бы ни стал президентом, его легитимность стоит под вопросом, поскольку ни у одного кандидата нет столько натуральных сторонников, которые бы более или менее дали им власть.

















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