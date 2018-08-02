Руководство Академии сержантов в Коджори уволено в связи со вчерашним инцидентом

02.08.2018 15:14 По решению Генерального штаба министерства обороны и министра обороны, в связи со вчерашним инцидентом, уволено руководство Академии сержантов имени Георгия Анцухелидзе в Коджори. Информацию распространяет пресс-служба министерства обороны Грузии.



В ведомстве отмечают, что за безопасность в Академии не отвечает департамент военной полиции. За охрану объекта и безопасность отвечают соответствующие руководящие лица Академии сержантов.



Что касается инцидента, по инцидент в Академии сержантов имени Георгия Анцухелидзе в Коджори произошел в вечерние часы первого августа. Словесная перепалка между призывниками началась на территории академии, в месте, предназначенном для курения, что позднее переросло в физическое противостояние. В результате, повреждения разного типа получили все пять военнослужащих, участвующих в конфликте, в том числе в отношении троих установлены ранения, нанесенные холодным оружием, а двое пострадали в результате физического противостояния. После инцидента все пять доставлены в медицинское учреждение. Состояние здоровья всех трех военнослужащих удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает.



Следствие ведется по первой части 117-ой статьи УК Грузии — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.















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