Президент Грузии отменил мораторий, объявленный в связи с насильственными преступлениями

02.08.2018 15:23 Президент Грузии отменил мораторий, объявленный 17 апреля 2018 года в связи с насильственными преступлениями.



Как заявил председатель комиссии по помилованию Звиад Коридзе, мораторий упразднен на основании тех консультаций, проведенных президентом и комиссией по помилованию с неправительственными организациями, общественными группами и гражданскими активистами.



По его словам, президент снял мораторий 23 июля и дал возможность комиссии по помилованию рассмотреть дела, содержащие в себе преступления насильственного характера.



Вместе с тем, по информации администрации президента, несколько месяцев назад во время встречи министра по исполнению наказаний и пробации Кахи Кахишвили и президента была выражена готовность ввести в состав комиссии по помилованию представителя министерства, однако, после правительственных изменений и реорганизации, Министерство юстиции отказалась от включения представителя пенитенциарной системы в состав комиссии.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

