Исполнять обязанности председателя ВС Грузии будбет Мзия Тодуа

02.08.2018 15:50 До избрания нового председателя, и.о. председателя Верховного суда будет первый заместитель Нино Гвенетадзе Мзия Тодуа. Об этом журналистам сообщил секретарь Высшего совета юстиции Грузии Георгий Микаутадзе.



Мзия Тодуа также является председателем палаты гражданских дел.



По информации Георгия Микаутадзе, во время отсутствия или отставки председателя Верховного суда, обязанности исполняет первый заместитель.



Что касается Высшего совета юстиции, и.о. председателя будет действующий секретарь Георгий Микаутадзе.



Председатель Верховного суда и Высшего совета юстиции Грузии Нино Гвенетадзе покинула должность сегодня.















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