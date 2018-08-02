Отставка Гвенетадзе стала сюрпризом для министра юстиции

02.08.2018 16:10 Министр юстиции Грузии Теа Цулукиани утверждает, что узнала об отставке председателя Верховного суда Грузии Нино Гвенетадзе из СМИ и стало для нее сюрпризом.



По ее словам, она не контактировала с Нино Гвенетадзе уже несколько недель.



«Я абсолютно исключаю, что решение Нино Гвенетадзе может быть связано с какими-то внутренними процессами, тем более, с делом о цианиде. Не думаю, чтобы я ошибалась. Несмотря на то, что уже несколько недель у меня с ней не было даже телефонного контакта, сегодня, я сюрпризом, из СМИ узнала о решении Нино Гвенетадзе и обязательно планирую поговорить с ней, чтобы узнать, какие у нее проблемы, как она заявила, со здоровьем, по-человечески поинтересоваться и пожелать здоровья и успехов», — заявила Тея Цулукиани и отметила, что другой информации у нее нет.



Председатель Верховного суда и Высшего совета юстиции Грузии Нино Гвенетадзе покинула должность сегодня.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

