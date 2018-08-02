Премьер-министр Грузии провел встречу с руководителем EUMM Эриком Хёгом

02.08.2018 17:33 Премьер-министр Мамука Бахтадзе встретился с руководителем Наблюдательской миссии ЕС в Грузии (EUMM) Эриком Хёгом.



По информации пресс-службы администрации правительства, в разговоре была подчеркнута важность EUMM, как единственного международного механизма на месте для обеспечения мира и стабильности, за что премьер поблагодарил руководителя миссии. Глава правительства также приветствовал продление мандата миссии до 2020 года.



Стороны обсудили ситуацию в направлении безопасности в оккупированных регионах Грузии, тяжелое положение с точки зрения защиты прав человека и говорили о новой мирной инициативе грузинского правительства — «Шаг к лучшему будущему», которая служит цели восстановления доверия между обществами пострадавшими от конфликтов.



Разговор также коснулся международных Женевских переговоров и важности встреч превенции инцидентов и реагирования на них, а также необходимости эффективного использования данных форматов. Была отмечена непоколебимая политика грузинского правительства в направлении мирного урегулирования конфликтов.















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