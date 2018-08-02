Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Премьер-министр Грузии провел встречу с руководителем EUMM Эриком Хёгом


02.08.2018   17:33
Премьер-министр Мамука Бахтадзе встретился с руководителем Наблюдательской миссии ЕС в Грузии (EUMM) Эриком Хёгом.

По информации пресс-службы администрации правительства, в разговоре была подчеркнута важность EUMM, как единственного международного механизма на месте для обеспечения мира и стабильности, за что премьер поблагодарил руководителя миссии. Глава правительства также приветствовал продление мандата миссии до 2020 года.

Стороны обсудили ситуацию в направлении безопасности в оккупированных регионах Грузии, тяжелое положение с точки зрения защиты прав человека и говорили о новой мирной инициативе грузинского правительства — «Шаг к лучшему будущему», которая служит цели восстановления доверия между обществами пострадавшими от конфликтов.

Разговор также коснулся международных Женевских переговоров и важности встреч превенции инцидентов и реагирования на них, а также необходимости эффективного использования данных форматов. Была отмечена непоколебимая политика грузинского правительства в направлении мирного урегулирования конфликтов.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Телавском муниципалитете открылось новое предприятие по переработке фруктов
Евросоюз уменьшил свою зависимость от российского газа
Грузинская железная дорога создала мобильную аппликацию для покупки билетов и бронирования мест
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
600 российских семей купили фальшивые путевки в Абхазию
Территориальная целостность страны будет восстановлена мирным путем - Маргвелашвили
Пенсионер хотел отдохнуть в Абхазии, но в итоге лишился 42 тысяч рублей
Распространителям наркотиков в Абхазии грозит пожизненное заключение или смертная казнь
New Internationalist посвятил статью «Динамо» Сухуми
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Никол Пашинян назвал цель правительства Армении в сфере образования
О политическом преследовании Кочаряна не может быть и речи - глава ССС
При пересечении границы Армении задержан гражданин Турции
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна