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Премьер Грузии и посол Латвии обсудили визит латвийского министра иностранных дел


02.08.2018   18:00
Визит министра иностранных дел Латвии в Грузию, положительная динамика развития двусторонних отношений и осуществленные в стране реформы обсудили премьер-министр Грузии и посол Латвии Ингрида Левренце на встрече в администрации правительства.

Премьер-министр отметил, что правительство Грузии оценивает визит министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича, который посетит Тбилиси 6-7 августа в связи с 10-летием войны российско-грузинской войны 2008 года, как выражение поддержки и дружбы.

На встрече основное внимание было уделено потенциалу дальнейшего развития двусторонних экономических отношений и отмечено, что прямое воздушное сообщение способствует активности сотрудничества двух стран в сфере туризма.

Стороны также подчеркнули прогресс, достигнутый Грузией на пути европейской интеграции.






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