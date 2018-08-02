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Премьер Грузии и посол Латвии обсудили визит латвийского министра иностранных дел
02.08.2018 18:00
Визит министра иностранных дел Латвии в Грузию, положительная динамика развития двусторонних отношений и осуществленные в стране реформы обсудили премьер-министр Грузии и посол Латвии Ингрида Левренце на встрече в администрации правительства.
Премьер-министр отметил, что правительство Грузии оценивает визит министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича, который посетит Тбилиси 6-7 августа в связи с 10-летием войны российско-грузинской войны 2008 года, как выражение поддержки и дружбы.
На встрече основное внимание было уделено потенциалу дальнейшего развития двусторонних экономических отношений и отмечено, что прямое воздушное сообщение способствует активности сотрудничества двух стран в сфере туризма.
Стороны также подчеркнули прогресс, достигнутый Грузией на пути европейской интеграции.
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