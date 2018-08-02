|
|
Кацарава: Визит Меркель в Грузию является выражением огромной поддержки Грузии со стороны Германии
02.08.2018 20:14
Визит Ангелы Меркель в Грузию является выражением огромной поддержки Грузии со стороны Германии - заявила журналистам председатель парламентского комитета по международным отношениям Софья Кацарава. По ее словам, Германия поддерживает Грузию со дня ее независимости.
"Мы тесно сотрудничаем с Германией по всем важным направлениям, и мы бы хотели преобразовать это всестороннее сотрудничество в формат последовательного диалога, который у нас налажен с разными странами, в том числе в виде Уордропского диалога с Великобританией.
Я приветствую визит немецкого канцлера в Грузию, что однозначно является недвусмысленным выражением огромной поддержки Германии в адрес Грузии. Со дня независимости Грузии Германия поддерживает нашу страну с точки зрения консолидации и развития демократии, а также укрепления нашего суверенитета и территориальной целостности. Германия играет особую роль во всех успешных реформах, которые Грузия осуществляет на пути интеграции в НАТО и ЕС. Мы тесно и успешно сотрудничаем с Германией во всех важных сферах, и мы бы хотели преобразовать это всестороннее сотрудничество в формат последовательного диалога, который у нас налажен с разными странами, в том числе в виде уордропского диалога с Великобританией"- заявила Кацарава.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна