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Кацарава: Визит Меркель в Грузию является выражением огромной поддержки Грузии со стороны Германии


02.08.2018   20:14
Визит Ангелы Меркель в Грузию является выражением огромной поддержки Грузии со стороны Германии - заявила журналистам председатель парламентского комитета по международным отношениям Софья Кацарава. По ее словам, Германия поддерживает Грузию со дня ее независимости.

"Мы тесно сотрудничаем с Германией по всем важным направлениям, и мы бы хотели преобразовать это всестороннее сотрудничество в формат последовательного диалога, который у нас налажен с разными странами, в том числе в виде Уордропского диалога с Великобританией.

Я приветствую визит немецкого канцлера в Грузию, что однозначно является недвусмысленным выражением огромной поддержки Германии в адрес Грузии. Со дня независимости Грузии Германия поддерживает нашу страну с точки зрения консолидации и развития демократии, а также укрепления нашего суверенитета и территориальной целостности. Германия играет особую роль во всех успешных реформах, которые Грузия осуществляет на пути интеграции в НАТО и ЕС. Мы тесно и успешно сотрудничаем с Германией во всех важных сферах, и мы бы хотели преобразовать это всестороннее сотрудничество в формат последовательного диалога, который у нас налажен с разными странами, в том числе в виде уордропского диалога с Великобританией"- заявила Кацарава.







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