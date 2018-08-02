Кацарава: Визит Меркель в Грузию является выражением огромной поддержки Грузии со стороны Германии

02.08.2018 20:14 Визит Ангелы Меркель в Грузию является выражением огромной поддержки Грузии со стороны Германии - заявила журналистам председатель парламентского комитета по международным отношениям Софья Кацарава. По ее словам, Германия поддерживает Грузию со дня ее независимости.



"Мы тесно сотрудничаем с Германией по всем важным направлениям, и мы бы хотели преобразовать это всестороннее сотрудничество в формат последовательного диалога, который у нас налажен с разными странами, в том числе в виде Уордропского диалога с Великобританией.



Я приветствую визит немецкого канцлера в Грузию, что однозначно является недвусмысленным выражением огромной поддержки Германии в адрес Грузии. Со дня независимости Грузии Германия поддерживает нашу страну с точки зрения консолидации и развития демократии, а также укрепления нашего суверенитета и территориальной целостности. Германия играет особую роль во всех успешных реформах, которые Грузия осуществляет на пути интеграции в НАТО и ЕС. Мы тесно и успешно сотрудничаем с Германией во всех важных сферах, и мы бы хотели преобразовать это всестороннее сотрудничество в формат последовательного диалога, который у нас налажен с разными странами, в том числе в виде уордропского диалога с Великобританией"- заявила Кацарава.

















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