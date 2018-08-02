Консультации по выбору кандидатуры председателя ВС Грузии президент начнет с 6 августа

02.08.2018 20:46 «С понедельника начинаю широкие консультации, предполагающие весьма открытую, демократическую вовлеченность всех тех лиц, которые способны помочь государству в выборе нового председателя Верховного суда», - об этом заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили на проведенном сегодня специальном брифинге.



Маргвелашвили откликнулся на уход Нино Гвенетадзе с должности председателя Верховного суда Грузии и отметил, что ее уход оголил не одну проблему, существующую в судебной системе.



«…Особенно хочу призвать представителей академических кругов, юристов, тех людей, которые на протяжении лет работали над оздоровлением судебной системы Грузии, включиться в этот процесс, целью которого должен быть выбор такого человека, который сможет начать оздоровление судебной системы; у которого будет достаточно квалификации и моральных сил; который будет поддерживаться обществом. Это важнейшее для того, чтобы в судебной системе начались те позитивные процессы, которые очень значимы для нашей демократии.



Это начнется с понедельника, и я убежден, что мы, как общество, как государство, сможем осознать тот вызов, который стоит перед нами. Сможем уразуметь, что сегодня с отставкой г-жи Нино оголились те многие проблемы, которые не раз отмечались не одним нашим партнером, авторитетными юристами нашей страны и специалистами этой области. Судебная система должна быть оздоровлена – эта вызов, который равен нашей демократии, нашей государственности, обеспечению нашего правового процесса», - заявил Георгий Маргвелашвили.















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