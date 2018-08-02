НПО прокомментировали уход с поста председателя Верховного суда Грузии

02.08.2018 20:54 На уход Нино Гвенетадзе с должности председателя Верховного суда Грузии откликнулась часть неправительственных организаций. Как отмечается в распространенном ими заявлении, в течение трехлетнего пребывания Нино Гвенетадзе на этой должности было очевидным противостояние, существующее между нею и представителями влиятельной группы судей.



Подписавшие заявление организации призывают президента и парламент своевременно назвать и назначить на позицию председателя Верховного суда такого кандидата, который объективно оценивает существующую в судебной власти обстановку.



«На фоне плачевного положения, создавшегося в судебной системе, неожиданное оставление председателем Верховного суда своей должности порождает в обществе не один вопрос. Несмотря на то, что за трехлетний период нахождения на должности Нино Гвенетадзе недостаточно реагировала на существующие в системе проблемы, все же было очевидным противостояние, существующее между нею и представителями влиятельной группы судей.



До вступления в силу конституционных изменений, которые должны начать действовать с момента принесения присяги новым президентом, кандидата на должность председателя Верховного суда представляет президент Грузии, а назначает его на должность парламент. После вступления в силу изменений полномочия на представление кандидата станут компетенцией Высшего совета юстиции, что значительно повысит риски концентрации сил в руках существующих в системе влиятельных судей и еще большей закрытости системы.



В создавшейся ситуации призываем президента и парламент Грузии верно осмыслить существующее в системе тяжелое положение и обеспечить своевременное представление и назначение на позицию председателя Верховного суда такого кандидата, который объективно оценивает существующую в судебной власти обстановку и предпримет принципиальные шаги для ее упорядочивания», - говорится в заявлении.



Заявление подписано следующими НПО: Международная прозрачность – Грузия; Демократическая инициатива Грузии (GDI); Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA); 42-я статья Конституции; Центр прав человека (HRC); Центр по изучению и мониторингу прав человека» (EMC); Партнерство за права человека (PHR); Институт развития свободы информации (IDFI); Международное общество справедливых выборов и демократии (ISFED).



Напомним, что председатель Верховного суда и Высшего совета юстиции Нино Гвенетадзе оставляет свою должность. Причиной ухода в отставку Гвенетадзе называет состояние здоровья и необходимость лечения за границей в течение нескольких месяцев.















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