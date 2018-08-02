Губернаторы утаили свои доли в бизнес компаниях

02.08.2018 21:48 Часть государственных уполномоченных-губернаторов, и их заместителей не полностью заполнили декларации об имущественном положении в 2017-2018 годах.



"Международная прозрачность-Грузия" изучила более 30 имущественных деклараций должностных лиц.



В результате было выявлено 8 фактов неполного заполнения деклараций, и 1 случай деятельности, несовместимой с должностью.



Следует отметить, что в период работы над исследованием премьер-министр освободил с должности пять губернаторов, в том числе губернаторов Квемо Картли и Мцхета-Мтианети, ​​информация о которых представлена в предлежащем исследовании.



Григол Немсадзе, бывший губернатор Квемо Картли (май 2017 года - июль 2018 года)



Григол Немсадзе в декларации, заполненной в июле 2018 года, не указал, что он владеет долями следующих компаний: ООО "Блу вельвет+" - 50% доля, ООО "Заги Ленд"- 50% доля. Грегол Немсадзе также не отметил, что его супруга Нелли Шенгелия является владельцем 100% доли ООО "Ангора 2016". Следует отметить, что Григолу Немсадзе также принадлежит 50% доля в ООО "Алгани", о чем он упомянул в декларации. Во время пребывания на должности, ООО "Алгани" выиграл два тендера, общая стоимость контрактов которых составила 405 165 лари. В декабре 2017 года ООО "Алгани" стал победителем тендера "Партнерского фонда" (стоимость контракта - 345 861,7 лари), до того, в ноябре 2017 года компания выиграла тендер, объявленный Тбилисским государственным медицинским университетом (стоимость контракта - 59 304 лари). В бытность Григола Немсадзе губернатором ни одна государственная служба не закупала услугу у ООО "Алгани" посредством упрощенной закупки.



Заур Даргали, заместитель губернатора Квемо Картли (с мая 2017 по настоящее время)



Заур Даргали в декларации, заполненной в июле 2017 года, не упомянул, что его жена, Рена Нурмамедова владеет приусадебным участком (625 квадратных метров) в Марнеули.



Ираклий Шиошвили, заместитель губернатора Кахетии (с ноября 2016 года по сегодняшний день)



В декларации, заполненной в январе 2018 года, Ираклий Шиошвили не отметил, что ему принадлежат 100% акций "Телавского независимого центра профессиональной подготовки". Также не было заявлено, что его жене Русудан Гамбашидзе принадлежит 100% акций ООО "Цинандали – 1886".



Леван Зауташвили, бывший губернатор Мцхета-Мтианети (июль 2017 года - июль 2018 года)



Леван Зауташвили последний раз заполнил декларацию в августе 2017 года. В документе он указал, что был директором ООО "Кастель Джорджия", а согласно данным Государственного реестра, он по-прежнему занимает позицию директора в "Кастель Джорджия", чем нарушил закон "О несовместимости интересов на государственной службе, и коррупции", согласно которому должностное лицо не имеет право быть руководителем предпринимательского учреждения. Леван Зауташвили также является акционером и директором ООО "Арт Медиа Интернэшнл", хотя он не задекларировал эту информацию.



Бесик Талаквадзе, первый заместитель губернатора Мцхета-Мтианети (с октября 2017 года по настоящее время)



В декларации, заполненной в декабре 2017 года, Бесик Талаквадзе не упомянул, что является акционером зарегистрированного в 2005 году ООО "Иверия Транс Импекс" (S / C - 202250045).



Леван Кватадзе Заместитель Губернатора Рача-Лечхуми и Квемо Сванети (с 2015 года по настоящее время)



Леван Кватадзе в декларации, заполненной в апреле 2018 года, не указал, что он владеет акциями следующих компаний: ООО "Перейра" - 50% доли компании, ООО "Нобати 2012" - 20% акций компании, ООО SNM GROUP - 50% акций. Он также не заявил, что его отец, Мамука Кватадзе является директором ООО "Перейра", и владеет 50% долей в ООО "Рачинское вино", а также является владельцем 100% акций "Арт регал Джорджия". Леван Кватадзе также не указал в декларации, что Мамука Кватадзе является владельцем несельскохозяйственного земельного участка в Амбролаури, по ул. Костава N33. Он также является совладельцем земельного участка в Амбролаури, по Агмашенебели N14, и 451 кв. м. земельного участка в Амбролаури, недалеко от улицы Важа-Пшавела.



Георгий Гонадзе, заместитель губернатора Рача-Лечхуми и Квемо Сванети (с июня 2017 по настоящее время)



Георгий Гонадзе в декларации, заполненной 16 января 2018 года, не указал, что владеет долей ООО "Рачинское вино- 97" (S / C 211340752).



Мераб Чануквадзе, губернатор Гурии (с августа 2017 года по настоящее время)



В декларации, заполненной в марте 2018 года, Мераб Чануквадзе не отметил, что ему принадлежат 100% акций ООО "ЕвроТрейд".

















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