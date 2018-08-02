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Маргвелашвили: Состояние здоровья Нино Гвенетадзе вне компетенции президента
02.08.2018 21:58
Состояние здоровья Нино Гвенетадзе вне компетенции президента, однако состояние здоровья суда – компетенция президента и по этому поводу могут сказать, что тут серьезные сложности, - об этом заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили.
Президент не конкретизирует, верит ли он в официальную причину отставки председателя Верховного суда Грузии.
«Я думаю, что г-жа Нино Гвенетадзе достаточно высокоответственное должностное лицо, чтобы самой ответить на эти вопросы, и я не начну интерпретировать конкретно сегодняшнее ее решение, вносить сомнения и выражать иное мнение. Что касается новой кандидатуры, это не будет подобранная мной кандидатура. Кандидатуру выберет грузинская юридическая общественность. Благодаря Господу в стране есть много квалифицированных юристов, и я призвал в особенности представителей академической сферы, чтобы они выбрали кандидатуру. Я в этом случае организатор процесса и консолидатор, и я не пользуюсь прерогативой президента и не называю единолично председателя суда, в этом случае я призываю общество быть инициатором в этом процессе», - заявил Маргвелашвили.
Напомним, председатель Верховного суда и Высшего совета юстиции Нино Гвенетадзе покидает свою должность. Причиной ухода в отставку Гвенетадзе назвала состояние здоровья и необходимость лечения за границей в течение нескольких месяцев.
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