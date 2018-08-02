ЕНД и ЕГ обвиняют друг друга в нарушении соглашения о ненападении

02.08.2018 22:12 Две парламентские оппозиционные партии — Единое национальное движение и Европейская Грузия — обвинили друг друга в нарушении Соглашения о сотрудничестве на президентских выборах, которое было оформлено под эгидой Европейской народной партии.



Разногласия возникли после заявления президентского кандидата от оппозиционной коалиции Григола Вашадзе. На встрече в селе Ходашени Ахметского района в рамках предвыборной кампании несколько дней назад Вашадзе заявил, что «те, кто сейчас называют себя Европейской Грузией, все беды они сотворили, а потом вышли из партии и думают, что народ забыл, кто совершил те беды, ошибки и преступления».



Заявление Вашадзе вызвало критику со стороны Европейской Грузии. Депутат Отар Кахидзе обвинил кандидата в президенты от оппозиционной коалиции в нарушении соглашения и отметил, что он «при первой же возможности стал бросать грязь». «Он говорит, что в прошлом происходили какие-то преступления и ужасные вещи, сперва он должен уточнить, что имеет в виду, а потом должен уточнить, конкретно чья ответственность в этом от Европейской Грузии», — заявил Кахидзе.



Лидеры Национального движения, со своей стороны, показали пальцем в сторону Европейской Грузии. Депутат Ника Мелиа заявил 1 августа, что первым соглашение было нарушено именно Европейской Грузией, а Вашадзе только ответил на их нападение. Он, предположительно, имел в виду заявление одного из лидеров Европейской грузии Гиги Угулава от 10 июля, когда он отметил, что заявление Михеила Саакашвили о доходах банков было «абсурдным и несерьезным».



«К сожалению, время от времени это имеет место, но я надеюсь, что мы все найдем силы в себе и хотя бы временно отложим в сторону все недоразумения и сконцентрируемся на главных целях», — заявил Мелия.



Георгий Барамидзе, который подписал соглашение от имени Национального движения, озвучил послания Мелия и отметил, что заявление Вашадзе было эмоциональным ответом на политическое нападение со стороны Угулава. Однако он там же добавил, что соглашение остается в силе и выразил надежду, что обе стороны будут соблюдать его условия и откажутся от абсолютно бессмысленного спора.



Депутат Серги Капанадзе от европейской Грузии заявил, что его партия все равно будет выполнять соглашение, но добавил, что «соглашение действует только в том случае, если оно соблюдается обоюдно».



Он также пояснил, что заявление Угулава о Саакашвили было сделано до подписания соглашения. «Неверно утверждать, что соглашение впервые было нарушено Европейской Грузией. Я понимаю, что им пришлось найти такое объяснение… но, надеюсь, они не сделают этого в будущем и не допустят этой политической ошибки».















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