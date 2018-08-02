Сенаторы США представили новый пакет антироссийских санкций

02.08.2018 22:34 Законопроект внесен представителями республиканцев и демократов и предусматривает как персональные санкции, так и ограничения на инвестиции в энергетику





Члены сената конгресса США от Демократической и Республиканской партий внесли на рассмотрение парламента новый пакет санкций против России, передает Reuters. Законопроект содержит предложения ввести новые меры против политических деятелей России, крупных бизнесменов, а также ограничения на инвестиции в национальную энергетику.



По данным агентства, санкции вводятся также в отношении новых операций с российским госдолгом и импорта российского урана.



Один из авторов законопроекта, сенатор-республиканец Линдси Грэм, заявил, что действующие санкции «не смогли предотвратить вмешательство России в грядущие в 2018 году промежуточные выборы» в США. По его словам, подготовившие законопроект члены верхней палаты преследуют цель «изменить статус-кво» и ввести «сокрушительные санкции и другие меры против путинской России, пока та не прекратит вмешиваться в электоральные процессы в США, не остановит кибератаки против инфраструктуры США, не выведет войска из Украины и не оставит попыток посеять хаос в Сирии».





Другой член сената США, демократ Роберт Менендез, заявил, что цель законопроекта — «закрутить Кремлю гайки» и сделать так, «чтобы Путин наконец понял, что США не будут больше мириться с его поведением».



Грэм анонсировал подготовку нового законопроекта об ограничениях против России в конце прошлой недели, 29 июля. За несколько дней до этого глава комитета сената по иностранным делам Боб Коркер заявил, что новые санкции против России будут введены до ноября, когда в США пройдут промежуточные выборы в конгресс.



Последний крупный пакет санкций против России власти США приняли в апреле. Под ограничения попали российские чиновники, а также бизнесмены, которые, по мнению Вашингтона, близки к Кремлю. Среди последних — Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов и другие.















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