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Сенаторы США представили новый пакет антироссийских санкций


02.08.2018   22:34
Законопроект внесен представителями республиканцев и демократов и предусматривает как персональные санкции, так и ограничения на инвестиции в энергетику


Члены сената конгресса США от Демократической и Республиканской партий внесли на рассмотрение парламента новый пакет санкций против России, передает Reuters. Законопроект содержит предложения ввести новые меры против политических деятелей России, крупных бизнесменов, а также ограничения на инвестиции в национальную энергетику.

По данным агентства, санкции вводятся также в отношении новых операций с российским госдолгом и импорта российского урана.

Один из авторов законопроекта, сенатор-республиканец Линдси Грэм, заявил, что действующие санкции «не смогли предотвратить вмешательство России в грядущие в 2018 году промежуточные выборы» в США. По его словам, подготовившие законопроект члены верхней палаты преследуют цель «изменить статус-кво» и ввести «сокрушительные санкции и другие меры против путинской России, пока та не прекратит вмешиваться в электоральные процессы в США, не остановит кибератаки против инфраструктуры США, не выведет войска из Украины и не оставит попыток посеять хаос в Сирии».


Другой член сената США, демократ Роберт Менендез, заявил, что цель законопроекта — «закрутить Кремлю гайки» и сделать так, «чтобы Путин наконец понял, что США не будут больше мириться с его поведением».

Грэм анонсировал подготовку нового законопроекта об ограничениях против России в конце прошлой недели, 29 июля. За несколько дней до этого глава комитета сената по иностранным делам Боб Коркер заявил, что новые санкции против России будут введены до ноября, когда в США пройдут промежуточные выборы в конгресс.

Последний крупный пакет санкций против России власти США приняли в апреле. Под ограничения попали российские чиновники, а также бизнесмены, которые, по мнению Вашингтона, близки к Кремлю. Среди последних — Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов и другие.






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