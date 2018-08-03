Бокерия: Президент может не отягчать карьеру еще одним содействием «Грузинской мечте»

03.08.2018 12:37 По заявлению одного из лидеров "Европейской Грузии" Гиги Бокерия, президент не сможет исправить свою ошибку, которую, по мнению политика, Георгий Маргвелашвили допустил, представив парламенту Нино Гвенетадзе на должность председателя Верховного суда. Тем не менее, депутат считает, что президент может не отягчать свою карьерную запись еще одним содействием "мечте". Бокерия призывает президента, пройти реальные консультации с соответствующими лицами во время представления кандидата парламенту. В передаче "Реакция" Бокерия заявил:



"Президент Маргвелашвили хотя бы сейчас должен провести реальные консультации, и думать не о том, чтобы придумать такую кандидатуру, на которую согласится "Грузинская мечта". Тогда он не сделал этого. Нашел Гвенетадзе, которая была бы его кандидатурой, но только приемлемой для "мечты", и результат налицо. Я не подразумеваю отставку Гвенетадзе по состоянию здоровья, или другой причине. Налицо то, что произошло до сих пор.



Надеюсь, господин Маргвелашвили хотя бы сейчас отнесется к вопросу с ответственностью, и не будет избегать оппонентов, когда мы говорили, что вот такая репутация у госпожи Гвенетадзе. То, что она противостояла прежней власти, которая уволила ее с должности, не означает, что она соответствует. Человека надо отбирать не по тому признаку, что он подходящий, если противостоит тому, кто тебе политически не нравится. Помним, как она служила другой власти, которая оставляла ее на должности.



Он (президент), вообще не принял эти аргументы, и поступил безответственно. Облегчил жизнь команде Иванишвили в парламенте. Надеюсь, хотя бы сейчас он не поступит так на исходе своего президентского срока, проведет реальные консультации, и предложит парламенту подходящую кандидатуру. Выбор председателя Верховного суда все равно зависит от большинства, именно поэтому следует переизбрать это большинство на следующих выборах, но долг президента Маргвелашвили, хотя бы сейчас сделать это. Он не исправит прежнюю ошибку, но может не отягчать свою карьерную запись еще раз содействием "мечте"- заявил Гига Бокерия.



Напомним, Нино Гвенетадзе подала в отставку с должности председателя Верховного суда и Высшего совета юстиции. А президент обратился к академическим, юридическим, и общественным организациям и лицам, что новая кандидатура будет названа в результате широких консультаций с ними.

















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