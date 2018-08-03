Итальянцы хотят расследовать вмешательство РФ в свои выборы и распространение фейков

03.08.2018 13:04 Представители оппозиционной итальянской Демократической партии требуют от парламента страны создать специальную комиссию, которая будет заниматься расследованием предполагаемого вмешательства России в ход выборов путем распространения фейковой информации. Об этом сообщает сайт "Буквы" со ссылкой на Virgilio.



Данную инициативу предложили депутаты Демократической партии Микеле Анцальди (комитет по культуре) и Кармело Мичели (комитет по вопросам правосудия).



"Итальянский парламент должен срочно дать зеленый свет созданию комиссии по расследованию фейковых новостей. То, что в России создана целая "фабрика троллей", которая работает против Демократической партии и в пользу "Движения 5 звезд" и "Лиги", - очень серьезный факт, который подтверждают американские следователи. Итальянцы имеют право знать, манипулировали ли их мнением с помощью механизмов российской пропаганды", - говорится в их заявлении.



Как сообщают итальянские СМИ, на американском сайте FiveThirthyEight опубликована информация о том, что Россия через Twitter распространяла пропаганду в пользу "Движения 5 звезд" и "Лиги", которые в итоге набрали большинство голосов на парламентских выборах 4 марта.















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