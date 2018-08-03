«Национальное движение» выступает против правила отбора временных членов окружной избирательной комиссии

03.08.2018 13:56 «Национальное движение» выступает против правила отбора временных членов окружной избирательной комиссии.



По словам Давида Киртадзе, отбор членов происходит на основании CV, что позволяет комиссии легко отбирать сторонников партии «Грузинская мечта». Давид Киртадзе требует, чтобы отбор членов комиссии происходил на основании собеседования и призывает международные организации подключиться к процессу.



Отбор временных членов окружной избирательной комиссии проходит на основании установленного правила. Согласно органическому закону Грузии, 16-ом пункту 20-ой статьи Избирательного кодекса, комиссия на обязана проводить собеседование с кандидатами.



В ЦИК эту тему пока не комментируют.

















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