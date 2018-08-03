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Гахария: Объяснение того, что следствие не изъяло одежду М.К, неверное, было бы более правильно сказать - не смогло изъять


03.08.2018   14:13
По словам министра внутренних дел Георгия Гахария, формулировка, что следствие не смогло изъять одежду одного из фигурантов дела об убийстве на улице Хорава М.К, была бы более верная.

На заседании временной парламентской комиссии по изучению дела об убийстве на улице Хорава, член комиссии Отар Кахидзе задал министру внутренних дел Георгию Гахария вопрос в связи с фигурантом дела М.К.

Кахидзе поинтересовался, является ли в курсе дела министр в связи с тем, что следствие не изъяло переписку между М.К. с сыном Мирзы Субелиани и осужденным Г.Дж. По словам Гахария, он в курсе дела.

Вместе с тем, на вопрос, знает ли министр, что М.К. находился под навесом с начала и до конца драки и имел физический контакт с Давидом Саралидзе, министр ответил, что знает.

Также, по словам министра, сегодня, ему известно, что в доме М.К. обыск не проводился.

На вопрос Кахидзе, в отличие от других фигурантов дела, следствие не изъяло одежду М.К., которая по материалам дела была в крови, Георгий Гахария отметил, что «не изъяло — это неправильная формулировка и было бы более верным сказать — не смогло изъять».











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