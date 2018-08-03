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Саакашвили: Гвенетадзе была частью коррупции, и одной из палачей состава "тройки"


03.08.2018   14:31
Теперь уже бывший председатель Верховного суда, Нино Гвенетадзе, до конца была частью негуманной, антидемократической, и коррупционной системы, называемой судебной системой Иванишвили - так экс-президент Грузии Михеил Саакашвили отозвался на отставку Нино Гвенетадзе с должности председателя Верховного суда.

По мнению Саакашвили, Гвенетадзе внесла свой вклад в разрушение демократии, и внедрение несправедливости.

"Теперь уже бывший председатель Верховного суда, Нино Гвенетадзе, до конца была частью негуманной, антидемократической, и коррупционной системы, называемой судебной системой Иванишвили. В ее время в стране появились политические заключенные, люди на себе испытали несправедливость и невежество судей. Система переполнилась кадрами невообразимо низкой квалификации, и тяжелой репутации.

Под ее руководством Высший совет юстиции бессрочно назначил кадры, уволенные, и подлежащие увольнению из системы из-за коррупции и не квалифицированности. Однако Гвенетадзе не только как руководитель системы, но и лично была включена как одна из находящихся в составе "тройки" палачей, ни в одно нашумевшее дело, и внесла свой вклад в разрушении демократии и установлении несправедливости.

Главным, и симвочиским делом с данной точки зрения, разумеется, было дело "Рустави 2", где она руководила Большой палатой, и за ее решением последовала беспрецедентная до того реакция со стороны Страсбургского европейского суда по правам человека, который впервые в истории, причем по гражданскому делу, временным мероприятием приостановил исполнение решения высшей инстанции страны, и этим спас грузинскую демократию, и свободу слова и выражения. Во время председательствования Гвенетадзе, и, вероятно, с ее участием, были обнародованы квалификационные тесты экзаменов судей, что не только крайне постыдный факт для всей страны, но и является преступлением, которое до сих пор не расследовано.

К сожалению, не существует никакого рационального ожидания того, что Верховный суд возглавит адекватный человек. Сегодня Гвенетадзе сменила личный нотариус Иванишвили, бывший начальник юридической службы "Карту", постыдно известная для юридических кругов Мзия Тодуа. Для того чтобы изменить это положение, надо сменить Иванишвили. А также согласно объявленной мной инициативе, надо пригласить высококвалифицированных и опытных американских и европейских судей (а также главного прокурора), и только после этого мы сможем построить настоящую судебную систему, и установить справедливость в Грузии"- пишет Михеил Саакашвили в Facebook.






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